DÉBAT - Nicolas Domenach et Alain Duhamel ont apprécié la prestation de Manuel Valls et Benoît Hamon lors du débat de l'entre-deux tours de la primaire de la gauche.

> "Le meilleur débat de toutes les primaires", selon Alain Duhamel Crédit Image : RTL Crédit Média : Yves Calvi Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

On s'attendait à un débat plus que musclé, après des échanges tendus par médias interposés. Manuel Valls et Benoît Hamon, qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche se sont affrontés pour la dernière fois devant les caméras mercredi 25 janvier. L'occasion de confronter deux programmes parfois radicalement opposés, et de clarifier une ultime fois leurs positions. Manuel Valls a-t-il réussi à inverser la tendance, ou au contraire, Benoît Hamon a-t-il conforté son statut de favori ?



En tout cas, pour Alain Duhamel, "nous avons assisté au meilleur débat de l'ensemble des primaires. Nous avions deux adversaires qui s'écoutaient, qui argumentaient, et en même temps c'était vivant et contradictoire sur le fond. C'était un très bon débat, même si je suis persuadé que cela ne changera rien au résultat". Un avis partagé par Nicolas Domenach. "On nous avait promis du sang et du sang, et au fond ils se sont respectés. On a retrouvé les deux enfants de Michel Rocard, qui se souvenaient qu'ils avaient eu des combats communs". L'éditorialiste regrette même qu'il n'y ai pas eu de débats à l'intérieur de la gauche pendant des années.

Benoît Hamon s'est adressé à la gauche, l'a fait rêver en parlant d'imaginaire collectif Nicolas Domenach Facebook Twitter Linkedin

Mais qui a gagné ce débat ? Pour Nicolas Domenach, le vainqueur s'appelle Benoît Hamon. "Il s'est adressé à la gauche, aux socialistes. Il leur a donné du rose aux joues en les faisant rêver, en parlant d'imaginaire collectif".

Alain Duhamel au contraire estime que Manuel Valls a gagné ce débat, mais que Benoît Hamon en est le bénéficiaire. Il s'explique : "Dans la forme, ils ont été bons tous les deux. Mais sur le fond nous avions d'un côté la part du rêve assumée par Benoît Hamon, qui disait clairement que les déficits et l'endettement, ce n'était pas son problème; et de l'autre côté, Manuel Valls qui avait une volonté parfaite d'établir les choses et de tenir compte de la réalité. Mais dimanche prochain, je pense que les électeurs vont dire 'vive le rêve ! À bas la réalité'".



"Les rêves peuvent déclencher des transformations sociales et sociétales importantes et positives" réplique Nicolas Domenach. "Le revenu universel de Benoît Hamon par exemple, il peut faire réfléchir à ce qu'est le travail pour l'homme et cela fait avancer une réflexion qui en a bien besoin".



Enfin s'il ne fallait retenir qu'un moment de ce débat, Alain Duhamel choisirait les échanges sur la laïcité, l'autorité et l'immigration. "On voyait bien que c'était deux familles très différentes de la gauche. Les électeurs ont pu se dire, d'un côté il y a un homme d'état qui a de l'expérience et qui sait de quoi il parle, et de l'autre un frondeur brillant, travailleur, cohérent et ... virtuel".