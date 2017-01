"Si Manuel Valls veut être candidat en Allemagne et moi en Angleterre, on vous fera signe", s'est agacé Benoît Hamon en évoquant le revenu universel.

25/01/2017

Benoît Hamon défend mordicus son revenu universel d'existence. Sans surprise, le débat de l'entre-deux tours de la primaire de la gauche s'est rapidement attardé sur cette proposition de verser 750 euros par mois à tout citoyen de plus de 18 ans, sans condition de ressources.



Pour justifier sa mesure, Benoît Hamon s'est lancé dans une analyse de l'état de l'emploi en France, soulignant que la raréfaction du travail était déjà en marche, en raison de la révolution numérique. Pour illustrer sa démonstration, il s'est concentré sur l'exemple des jeunes. "En moyenne, entre le moment où vous avez votre diplôme et un contrat stable, il y a cinq ans. 25% des jeunes vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Quand on regarde la réalité du travail pour les jeunes hors étudiants, 75% des plus de 18 ans sont aujourd'hui précaires ou au chômage, sans emploi ni formation".



À cette affirmation, Benoît Hamon a vu les journalistes le contredire. "Ce n'est pas le cas partout en Europe", a d'abord lancé David Pujadas. "C'est le cas en France, pas ailleurs. Votre raisonnement sur la raréfaction du travail n'est peut-être pas aussi valable", a ajouté Gilles Bouleau. Ce à quoi le candidat a immédiatement rétorqué, quelque peu agacé : "Si Manuel Valls veut être candidat en Allemagne et moi en Angleterre, on vous fera signe. En l'occurrence, on est candidat à l'élection présidentielle en France".