Prévention des feux de forêt : quelles précautions faut-il prendre ?

publié le 25/07/2017 à 09:00

Sur le massif du Lubéron, un violent incendie s'est déclenché, lundi 24 juillet. 400 hectares de forêts ont été parcourus par le feu et 250 pompiers mobilisés. En raison de la chaleur et de la sécheresse, le risque de feu était jugé "très sévère".



Chaque année, des milliers d'hectares de forêts sont détruits par des incendies causés, dans 60 % des cas, par imprudence. En période estivale, les végétaux deviennent secs et donc particulièrement inflammables. Une simple étincelle peut alors entraîner une combustion importante. L'occasion de rappeler quelques précautions à prendre afin d'éviter toute destruction massive.

À noter qu'en cas de niveau d'alerte incendie dans les massifs forestiers, des mesures supplémentaires peuvent être prises par les préfectures concernées.



Cliquez pour afficher les zones considérées "à risque sévère", "très sévère" et "exceptionnel" en France. Les points en noir correspondent aux zones à risque exceptionnel très localisés.

Attention aux mégots

La cigarette est désignée comme l'une des principales causes d'incendies de végétation. Il est pourtant interdit de fumer dans les bois ou à proximité d'une forêt. Le jet de mégot, par la vitre de la voiture par exemple, constitue une infraction passible d'une amende de 68 euros. Si un incendie se déclare à cause d'un mégot mal éteint, son propriétaire peut même encourir une peine de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Pour prévenir des risques d'une cigarette mal éteinte, les pompiers de l'Héraut ont par ailleurs lancé une campagne de sensibilisation choc.

Des barbecues encadrés

Il est évidemment interdit de porter ou allumer un feu dans les bois, forêts, plantations, landes et maquis. Exit tout feu de camp sauvage ou barbecues improvisés. Le code forestier précise que ces dispositions concernent également les riverains dont l'habitation se trouve à moins de 200 mètres des zones à risques. Pour eux, la vigilance est de mise. Comme le rappelle l'Entente de Valabre, un établissement public visant à préserver les territoires face aux risques naturels, mieux vaut pour eux préférer un barbecue à gaz au barbecue à bois.



Ces dispositions s'appliquent habituellement du 1er juin au 30 septembre mais peuvent être étendues à toute période de l'année qui se révélerait dangereuse au regard du risque de feu de forêt. À noter que les préfectures peuvent réglementer, par arrêté préfectoral, l’usage du feu dans le département.

L'obligation de débroussailler

Dans certaines régions, le débroussaillage, ou plutôt élagage, est obligatoire dans les zones exposées à un risques d'incendie de végétation. Cette opération a pour de limiter les matières végétales susceptibles de prendre feu et de propager un incendie aux habitations. Sont concernées par cette réglementation, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que toutes autres régions dont les bois et forêts sont classés à risque d'incendie par arrêté préfectoral. Une fois ce nettoyage effectué, les déchets verts doivent être déposés en déchetterie.



Leur combustion est dans certains cas autorisée mais très réglementée en raison des risques d'incendies. À noter que l'emploi de broyeurs, débroussailleuses, tronçonneuses est formellement prohibé en cas de risque d'incendie exceptionnel. La réalisation de travaux à proximité des zones boisées est également encadrée.