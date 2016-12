Restos du Cœur : quel bilan un mois après le lancement de la campagne hivernale ?

INVITÉ RTL - Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, dresse un premier bilan un mois après le lancement de la 32ème campagne hivernale de l'association.

par Philippe Peyre publié le 22/12/2016 à 17:50

Un mois jour pour jour après le lancement de la 32ème campagne hivernale des Restos du Cœur, le 22 novembre, l'heure est au tout premier bilan. "On arrive au bout de quatre semaines avec un hiver qui a démarré un peu moins froid que l'année dernière, indique Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur, on est sur les mêmes tendances au point de vue du nombre de personnes qui frappent à la porte des Restos que l'an dernier". Si la tendance se poursuit, Patrice Blanc estiment que les Restos accueilleront 900.000 personnes cet hiver.



Si l'affluence reste sensiblement la même par rapport à l'année dernière, Patrice Blanc indique toutefois que le profil des personnes qui poussent la porte d'un centre à tendance à évoluer : "On a un rajeunissement des bénéficiaires et notamment on voit de plus ne plus de jeunes étudiants dont les bourses ne suffisent pas à finir le mois, précise-t-il, et à l'autre bout de la pyramide des âges, en milieu rural, on a de plus ne plus de retraités qui ont de toute petites retraites et pour lesquels on met en place des centres itinérants".

À Montpellier, de plus en plus de repas distribués

Norbert, 58 ans, est un auditeur de RTL à Montpellier (Hérault). Cuisinier, il est bénévole au camion des Restos du Cœur le mardi, son seul jour de repos. Il explique que le camion est une unité qui se place à un point fixe et où les bénévoles distribuent des repas. Selon lui, trop peu de villes sont équipées du camion. "Effectivement, on n'a pas de camions dans toutes les villes", reconnait Patrice Blanc. "On en a quand même dans toutes les grandes villes dans lesquelles les gens de la rue représentent un public important".



Si Norbert indique qu'il servait 150 repas en moyenne par jour l'année dernière, il estime qu'ils en distribuent désormais 220 depuis le mois de septembre. "Maintenant on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes, confirme-t-il, et il y a les migrants qui arrivent et qui sont assez jeunes. On a même des adolescents entre 10 et 18 ans".

Dans les Ardennes, les grandes surfaces rechignent à donner

Auditeur de RTL et bénévole des Restos dans les Ardennes, Bernard témoigne d'une malheureuse évolution ces dernières années : "En quatre ans, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de produits à distribuer. Les grandes surfaces ne donnent plus ou beaucoup moins qu'avant", déplore-t-il. "C'est vrai que certaines grandes et moyennes surfaces ne jouent pas le jeu", reconnaît Patrice Blanc mais il souligne que ce problème reste très localisé.

Grégory, 32 ans, auditeur de RTL à Dunkerque (Nord) raconte son expérience avec les Restos du Cœur : "J'ai été licencié et j'ai divorcé ensuite donc je n'avais plus rien. Aux Restos du Cœur, j'ai trouvé des personnes très charmantes qui ne m'ont pas jugé et qui m'ont apporté leur aide". S'ils distribuent de la nourriture, le champs d'action des bénévoles va nettement plus loin, témoigne Grégory : "Les gens n'étaient pas là pour distribuer mais aussi discuter avec moi, échanger sur mes problèmes et m'aiguiller". Grégory a pu rebondir depuis et a monté son entreprise. Pour autant, il n'oublie pas ceux qui l'ont aidé et souhaite rendre la pareille : "Après être passé par là, maintenant c'est à moi de faire le geste pour ceux qui sont dans le besoin".



Un témoignage qui a beaucoup touché le président des Restos du Coeur, heureux de constater que la solidarité fonctionne dans les deux sens : "Une personne qui a bénéficié de l'aide des Restos va demain être un bénévole", se félicite-t-il.



Pour contribuer à la solidarité impulsée par les Restos, rendez-vous sur le site Internet de l'association.