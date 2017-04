publié le 12/04/2017 à 10:42

Philippe Poutou attaque une nouvelle fois François Fillon. Après s'être fait remarquer lors du débat de la présidentielle, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste ne baisse pas la garde et passe une nouvelle fois à l'offensive. Interrogé sur son état de fatigue à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, Philippe Poutou assure qu'un seul candidat est très fatigué. "On voit que Fillon est très fatigué, il lui tarde la fin mais nous ça va, on est encore motivé. On a dix jours et on va aller jusqu'au bout", a-t-il réagi au micro de RTL.



Le chemin vers l'Élysée est en effet un long chemin semé d’embûches. Et l'ancien premier ministre n'est pas le seul à être exténué après de longs mois de campagne. Entre sieste, sport, ou autre régime, chaque candidat à ses habitudes pour tenir ce rythme extrêmement soutenu.

Interrogé sur la première chose qu'il fera en cas de défaite au premier tour de la présidentielle, Benoît Hamon avait lancé au micro de RTL qu'il fera "une bonne sieste" en cas d'élimination. Jean-Luc Mélenchon n'a lui pas fait de distinction et s'accordera un petit somme pour rester "maître de soi".