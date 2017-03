Présidentielle 2017 : y-a-il trop ou trop peu de candidats ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/03/2017 à 21:49

La course aux parrainages pour l'élection présidentielle s'est achevée ce vendredi 17 mars à 18h et avec elle la période de dépôt des candidatures. Si la liste officielle des prétendants à l'Élysée ne sera dévoilée que samedi en fin de matinée par Laurent Fabius, ils devraient être au moins huit à se présenter devant les suffrages des Français.



Selon le dernier décompte publié mardi 14 mars, huit candidats avaient déjà franchi le seuil des 500 signatures requises : François Fillon (LR), Benoît Hamon (PS), Emmanuel Macron (EM), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Nathalie Arthaud (LO), Marine Le Pen (FN), François Asselineau (UPR). Si Jean Lassalle, Philippe Poutou et Jacques Cheminade affirment avoir reçu leurs parrainages, il faudra cependant attendre le verdict du Conseil constitutionnel.

On refait le monde avec :

Virginie Legay , chef adjointe du service politique de Paris Match

Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury

Roland Cayrol, politologue et auteur Les raisons de la colère