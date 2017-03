publié le 17/03/2017 à 19:37

Le nombre de morts sur les routes ne cesse d'augmenter, 2016 étant la troisième année consécutive de hausse de la mortalité routière en France. "Du jamais vu depuis 1972", souligne l'association Prévention Routière dans un communiqué. Ainsi, l'association a tenu, au regard de l'échéance présidentielle qui approche, à adresser une feuille de route des priorités dont devrait se saisir le prochain président de la République pour lutter efficacement contre l'insécurité sur les routes.



Éthylotest anti-démarrage, droit à la déconnexion, les risques liés aux voitures autonomes... L'association a planché sur six propositions qui apparaissent cruciales pour renforcer la lutte contre la mortalité routière et espère bien que chacun des candidats à l'élection présidentielle s'engageront à inscrire ces mesures dans leur programme.

1. Généralisation de l'éthylotest anti-démarrage

Rendre obligatoire l'éthylotest anti-démarrage dans tous les véhicules, comme c'est le cas dans les autocars depuis le 1er septembre 2015, c'est la première proposition de l'association. Car aujourd'hui encore, un tiers des accidents mortels implique un conducteur sous l'emprise de l'alcool, et c'est le cas depuis plusieurs années. "Sans un déploiement massif des forces de l'ordre, il est impossible de lutter efficacement contre l'alcool au volant", estime Prévention Routière.

2. Droit à la déconnexion obligatoire

Selon la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts), on dénombre environ 400 décès sur les routes par an liés aux trajets ou missions professionnels. "Un phénomène amplifié par l'usage du smartphone", déplore l'association qui indique que plus de 80% des travailleurs téléphonent en conduisant lorsqu'ils sont en mission professionnelle. Pour lutter contre ce fléau du téléphone au volant, la Prévention routière demande d'imposer par la loi aux salariés le droit à la déconnexion lors de leurs trajets professionnels.

3. Anticiper les dangers des véhicules autonomes

Ils fascinent et nous plongent dans ce à quoi ressemblera le monde de demain : les véhicules autonomes. Si leur développement suscite bon nombre d'interrogations, l'association pour la Prévention Routière alerte sur le besoin urgent d'ouvrir des discussions quant aux dangers que l'arrivée de ces bolides indépendants représente. "Il convient que le gouvernement et les parlementaires s'emparent d'urgence de ce sujet et ouvrent des discussions pour étudier les conséquences sociologiques et comportementales de cette nouvelle configuration du partage de la route", formule l'association.

4. Objectif "zéro enfants tués"

C'est une donnée statistique qui fait froid dans le dos : un enfant est victime d'un accident de la route toutes les deux heures en France. "Inacceptable", tempête l'association. Pour atteindre l'objectif "zéro enfants tués", Prévention Routière a avancé cinq propositions "concrètes" et "faciles à mettre en oeuvre". Abbaisser la TVA à 5,5% pour les sièges auto (contre 20% actuellement), généraliser les systèmes anticollision sur tous les véhicules ainsi que la limitation de vitesse à 30 km/h dans l'ensemble des zones de vie de l'enfant (écoles, gymnases...), aménager tous les passages piétons en instaurant une ligne d'arrêt 5 mètres avant le passage et enfin, rendre obligatoire les bandes réfléchissantes sur les cartables et sacs à dos scolaires.

5. Soutenir les associations de prévention

Le "désengagement des forces de l'ordre" et la "forte baisse des subventions des collectivités territoriales" sont deux éléments qui suffisent à eux seuls à mettre en danger un paquet d'interventions, selon l'association. Elle propose que plus de moyens humains mais aussi financiers soient mis à la disposition des associations dans le but qu'elles puissent renforcer leurs actions de prévention sur le terrain. "Les actions de proximité sont souvent plus efficientes en termes d'éducation", fait valoir Prévention Routière.

6. Lutter contre l'automaticité des peines

La loi Justice XXIème siècle votée sous le quinquennat de François Hollande a instauré ce qu'on appelle les "amendes forfaitaires délictuelles" pour les cas de récidive de défaut de permis et de défaut d'assurance. Dans le même temps, la vidéo-verbalisation pour des infractions routières ne cesse d'augmenter. Cela créé "une distance accrue entre le contrevenant et la sanction, déplore Prévention Routière, sans aucune place pour la prévention". Pour lutter contre cette perte de dialogue qui appauvri, selon l'association, "l'aspect éducatif de la sanction", Prévention Routière propose de rendre obligatoire le suivi de formations à la sécurité routière. Il appartient désormais aux candidats à la présidentielle de se saisir de ces questions pour proposer un plan de lutte efficace contre la hausse de la mortalité routière.