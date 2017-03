publié le 17/03/2017 à 19:49

Alain Duhamel a scruté de près Benoît Hamon lors de son passage aux Petits Déjeuners de la Présidentielle ce vendredi 17 mars. Et il a trouvé que le candidat du PS présentait un double-visage : "naturel, disert, à l’aise, connaissant bien ses dossiers" quand il présentait son projet pour les Français, mais "brusquement, il devenait agressif" lorsqu’il évoquait ses concurrents, et notamment ses rivaux directs, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.



"Je pense qu’il est idéaliste sur les dépenses et irréaliste sur les recettes", poursuit Alain Duhamel. "Il s’adresse à tous ceux qui méritent d’être aidés, explique-t-il, mais quand on entre dans les détails on est un peu plus soupçonneux". "Pour les recettes c’est beaucoup moins précis", tance Alain Duhamel. Il reproche au candidat socialiste de pointer du doigt les banques ou les grandes entreprises pour masquer le flou d’un programme qui dégage "un fort parfum d’impôts supplémentaires".

Benoît Hamon patine un peu dans sa campagne, pour Alain Duhamel : "Il a plutôt tendance à se tasser légèrement". "Sa seule vraie carte, c’est la télévision", pour l’éditorialiste de RTL, qui souligne que le vianqueur de la primaire dela Belle alliance populaire possède de nombreux atout dans l’optique de cette confrontation : "nouveau", "jeune", "généreux"...