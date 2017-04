Présidentielle 2017 : zoom sur les attentes des familles

publié le 16/04/2017 à 09:06

Dans la petite maison d'Alexie et Landrie, la trentaine tous les deux, les enfants, Tom et Lilou, 6 et 8 ans, rythment le quotidien de cette petite tribu. "Le matin je les dépose à l'école, Landrie les dépose parfois quand il travaille à la maison. Le soir, on a la chance d'avoir les papys et les mamies qui vont les récupérer, cela nous permet de ne pas avoir de nounous et de ne pas les mettre à la garderie. En allocations familiales on a presque rien donc on ne compte pas là-dessus", explique Alexie, animatrice scolaire.



À la sortie de l'école, à Lille-Fives, d'autres mamans élèvent seules leurs enfants. C'est le cas d'Amandine, sans emploi avec deux adolescents, et Adila, dont la petite dernière a 2 ans. "Difficile de trouver une place en crèche. Je touche un peu l'Assédic et le RSA. Là je vais me remettre à travailler je suis obligée", explique Adila, qui raconte qu'elle doit se rendre à ses rendez-vous Pôle Emploi avec sa fille. "Pas évident", poursuit la jeune femme.

Plus d'aides pour les familles moyennes

Ces familles ont chacune leurs difficultés. Alexie et Landrie, comme de nombreuses familles de classe moyenne, ont le sentiment d'être toujours à la limite pour toucher des aides, rétrécies notamment durant le dernier quinquennat. "Financièrement, on s'en sort grâce à nos parents, explique Landrie, photogaphe indépendant. On essaie de s'en sortir par nous-mêmes, malheureusement on a très peu d'aides en retour".

Pour certains parents, les questions de politique familiale n'ont pas été suffisamment abordées durant la campagne. "J'ai regardé le débat la dernière fois. Il parlent d'immigration, des impôts, des retraites, mais je n'ai pas entendu parler des mamans toutes seules, des crèches...", déplore Adila. Certains candidats à droite souhaitent pourtant restaurer l'universalité des allocations familiales, d'autres comme au PS ou chez Jean-Luc Mélenchon proposent des aides dès le premier enfant, ou un congé parental mieux équilibré.



Pour les crèches, il y a consensus. "Tant mieux", disent ces parents. Landrie aimerait par ailleurs voir "diminuer le plafond qui permettrait d'avoir un peu plus d'aides pour les classes moyennes". Les familles rencontrées, qui aspirent à souffler un peu parfois, n'ont pas encore fait un choix ferme et définitif, à une semaine du premier tour de la présidentielle.