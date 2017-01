ÉDITO - La droitisation des fonctionnaires est en marche : c'est la conclusion d'une grande enquête électorale auprès de 18.000 personnes.

> Présidentielle 2017 : "Pour les fonctionnaires, la vie en rose appartient au passé", dit Pascal Praud Crédit Image : RTL Crédit Média : Pascal Praud Télécharger

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 06/01/2017 à 13:17

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"C'est terrible ! Même les fonctionnaires ne croient plus en la gauche française", raille Pascal Praud. "Cette catégorie reine, là où il existait un sur-vote de gauche : les profs et les enseignants ont fourni des bataillons d'électeurs au Parti socialiste, de François Mitterrand à François Hollande", poursuit le journaliste. "C'est comme si les enfants ne croyaient plus au père Noël !", ajoute-t-il.



"Rendez-vous compte : les fonctionnaires préfèrent voter François Fillon, qui veut supprimer 500.000 postes, à Manuel Valls, qui sera tenté d'en rajouter", décrypte Pascal Praud. "Et Marine Le Pen serait devant Jean-Luc Mélenchon !", constate-t-il encore.



"Il existe certainement des raisons multiples, mais une tient à leur condition de fonctionnaire", selon le journaliste. "Le gouvernement a gelé le point d'indice depuis le début du quinquennat, même si une revalorisation a eu lieu en fin d'année, élections à venir oblige", note-t-il. "Les fonctionnaires sont des Français comme les autres, désenchantés, trahis, volages. La vie en rose appartient au passé", conclut pascal Praud.