ÉDITO - Manuel Valls a changé de slogan pour sa campagne de la primaire de la gauche.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 04/01/2017 à 13:45

"Une République forte, une France juste" à la place de "Faire gagner tout ce qui nous rassemble" : Manuel Valls, candidat à la primaire de la gauche, a donc changé de slogan de campagne. "Ce n'est pas un hasard", selon Pascal Praud. "Ce changement traduit la difficulté du message que Manuel Valls veut faire passer", estime-t-il. "La campagne de Valls est d'ailleurs à l'image de ce slogan qui évolue : elle se cherche", poursuit le journaliste.



"Marine le Pen avait eu le même souci : elle avait troqué 'La France apaisée' contre 'Au nom du peuple'", note Pascal Praud. "Une République forte et une France juste, ça sent la naphtaline, c'est un slogan banal, années 80", juge-t-il. "Décryptons : on peut être un homme de gauche (une France juste) tout en étant un homme d'autorité (une République forte). CQFD", analyse-t-il.

"Au fond c'est la 'Force tranquille', mais en moins bien. Avec l'image subliminale de Nicolas Sarkozy, la 'France forte', un slogan de 2012 qui rappelle que Manuel Valls est perçu comme un Sarko de gauche", poursuit Pascal Praud. "Et c'est toute la problématique vallsienne : que veut-il dire ? À qui s'adresse-t-il ? Appelons cela une Valls hésitation", conclut le journaliste.