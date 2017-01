ÉDITO - À 105 ans, champion cycliste Robert Marchand a établi un nouveau record mondial de vitesse.

> "Robert Marchand brise la malédiction de la vieillesse", selon Pascal Praud Crédit Image : RTL Crédit Média : Pascal Praud Télécharger

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 05/01/2017 à 12:26

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Robert Marchand est un pionnier. Aujourd'hui on est vieux à 80 ans, demain on sera jeune à 100 ans", constate Pascal Praud, selon qui "Robert Marchand brise la malédiction de la vieillesse : Alzheimer, Parkinson, dégénérescence". À ses yeux, "il traverse les couloirs du temps, il annonce le futur".



"Quand on lui demande le secret de sa longévité, il répond qu'il faut faire de la culture physique", explique le journaliste, qui ajoute : "Ainsi parlait-on avant le stretching ou le Pilates". Pascal Praud poursuit : "Quand il est né en 1905, Armand Fallières était président de la République, les tramways et les omnibus étaient tractés par des chevaux dans Paris".



"Marchand de bonheur, marchand de rêve. Même si, je l'avoue, la mise en scène médiatique, pour ne pas dire le cirque, d'un Robert marchand qu'on a exhibé, comme jadis on montrait la femme à barbe dans les foires, m'a parfois mis mal à l'aise", avoue le journaliste. "J'attends 2069 avec impatience : cette année-là, je célébrerai mes 105 ans", conclut Pascal Praud.