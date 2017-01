ÉDITO - Depuis le 1er janvier, nous sommes des donneurs "par défaut". Donner un de ses organes ? Chacun d'entre nous se pose la question.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 03/01/2017 à 11:13

"Il est hors de question que je donne un organe après ma mort, je n'ai pas envie qu'on me découpe : voilà ce que m'a dit une amie il y a quelques jours, et cela m'a surpris", témoigne Pascal Praud. "Parce qu'elle est à l'écoute des uns et des autres, qu'elle fait preuve de générosité et même d'humanité", poursuit-il. "Je lui ai expliqué mon étonnement, et je lui ai posé une seule question : est-ce que tu accepterais une greffe ?", raconte le journaliste.



"Grand silence. Réponse tardive, avec un 'oui' du bout des lèvres, un peu gêné", raconte Pascal Praud. "Le don d'organes est une question que chacun doit régler en conscience. En revanche, il me semble qu'il faut être cohérent : si vous acceptez une greffe, acceptez de donner un organe", martèle-t-il. "J'ai l'impression que vu comme ça, certains ont déjà changé d'avis. En tout cas, mon amie en question a accepté l'idée du don de soi. Mais ce ne sera pas mon cœur, m'a-t-elle dit, il est déjà pris", conclut le journaliste.



Les règles pour le don d'organes ont changé le 1er janvier 2017. D'un côté, le principe du "consentement présumé" est renforcé ; de l'autre, il sera plus facile pour les personnes qui y sont opposées de faire connaître leur volonté.