Présidentielle 2017 : les bourses euphoriques après la qualification de Macron

publié le 25/04/2017 à 09:17

Les marchés financiers ont salué par de très fortes hausses lundi 24 avril le premier tour de l'élection présidentielle française, pariant sur une élection du libéral pro-européen Emmanuel Macron. La Bourse de Paris a signé une séance enthousiaste (+4,14%, soit la plus forte hausse quotidienne depuis l’été 2012). La place parisienne n'est pas la seule à s'être emballée. Record à Francfort, record au Nasdaq (le marché des valeurs de haute technologie aux Etats-Unis) : c'est toute la planète finance mondiale qui a littéralement exulté, à cause de la victoire désormais probable du candidat d'"En Marche !".



Si les boursiers sont déchaînés, c'est qu'ils prennent pour acquis que l'euro subsistera. À leurs yeux, une victoire de la candidate du Front national aurait amené une crise monétaire, avec l'explosion de l'union monétaire européenne, qui ne peut se maintenir sans la France. Avec Macron, rien ne changera. C'est le premier point.



Le second, plus local (il n'impacte que les Français), c'est le programme fiscal d'Emmanuel Macron : réforme de l'ISF, avec la détaxation de tous les actifs financiers, c'est-à-dire les actions et les obligations. Sans oublier la réforme de la fiscalité sur les revenus du capital, c'est-à-dire notamment les dividendes que procurent les actions. Tout ça, c'est bon pour l’activité boursière.