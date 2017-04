Éric Zemmour : "L'affrontement Macron-Le Pen est un vote de classes"

publié le 25/04/2017 à 08:42

"L'affrontement Macron-Le Pen est un vote de classe qui nous ramène en 1848, quand il y avait les riches et les pauvres, comme il y a les vainqueurs et les vaincus de la mondialisation", décrypte Éric Zemmour. "Les bourgeois et les prolétaires, comme il y a les métropoles et le reste de la France. Ceux dont les enfants font des études dans les universités américaines et ceux qui rêvent de l’université d’Amiens", poursuit-il.



"Le vote Macron, c'est l’orléanisme de nos livres de sciences politique, le bourgeois Louis-Philippard sans la bedaine. Un centrisme libéral qui ne prononce aucun de ces deux mots", analyse le journaliste. "Les partisans de Macron scandent 'Brigitte ! Brigitte !' comme ils ont scandé 'Nabilla ! Nabilla !'", note-t-il.

"Marine le Pen est son adversaire idéal, qui permet de voir ceux qui l’appelaient 'Emmanuel Hollande' se coucher devant lui et préparer la grande coalition à l'allemande dont Bayrou, Juppé et Valls ont rêvée", décrypte Éric Zemmour.