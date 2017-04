"Macron, c'est la revanche de Hollande contre les perdants de la présidentielle"

et Loïc Farge

publié le 25/04/2017 à 08:14

François Hollande n'aura pas attendu pour appeler à voter Emmanuel Macron. Au lendemain du premier tour, le Président s'est exprimé depuis l'Élysée, appelant à "faire barrage" au Front national. Rien de plus logique. On se doutait bien qu'il n'allait pas appeler à voter Marine Le Pen. Cela fait quelques semaines déjà que le chef de l'État envoie des petits signes en espérant que ça ne se voit pas trop pour "ne pas gêner Emmanuel", comme il dit.



Mais François Hollande était dans les starting-blocks. Il trépignait. Il était pressé de sortir du bois pour afficher ce soutien. Alors bien sûr avec la volonté de pointer le risque Front national comme il l'a exprimé, mais aussi pour se faire un petit plaisir. Emmanuel Macron en finale, arrivé en tête, c'est un peu pour lui la revanche du serpent à plumes.

Macron, c'est comme un trophée que Hollande brandit au visage de tous ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues. C'est sa vengeance contre les perdants de cette présidentielle : Benoît Hamon et ses "frondeurs", Jean-Luc Mélenchon et son "capitaine de pédalo", et même Manuel Valls qui lui a mis le dernier coup de couteau avant d'annoncer sa décision de renoncer.

Et peu importe si Macron l'a "trahi avec méthode", comme le Président l'a confié tardivement à ses amis. Peu importe si François Hollande refait l'Histoire, en affirmant qu'il n'a "jamais découragé son protégé quand celui-ci est venu lui dire qu'il voulait lancer un mouvement". Alors qu'en réalité, il n'avait rien vu venir.