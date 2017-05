Présidentielle 2017 : Le Pen-Macron, deux programmes économiques antinomiques

publié le 05/05/2017 à 08:41

C'est la première fois qu'on a des programmes aussi dissemblables. S'il ne fallait ne retenir qu'une ligne de fracture, c'est bien sûr celle qui oppose le partisan de la mondialisation et de l'Europe à celle qui souhaite, au contraire, défendre les frontières nationales, et qui milite pour le protectionnisme. De là découle un autre antagonisme, sur le rôle de l'État. L'un veut réduire le rôle de l'État dans l'économie pour développer l'économie de marché, et en particulier l'emploi privé ; l'autre veut, au contraire, étendre le périmètre de la sphère publique et des services publics, pour limiter le marché. L'affaire Whirlpool a illustré très clairement cette différence entre les deux. Pour l'un, la réponse c'est formation, reclassement et repreneurs si possible. Pour l'autre, c'est la nationalisation.



Pourquoi cette opposition, ouverture contre fermeture, atteint-elle un tel paroxysme dans la France de 2017, alors que les échanges et les communications internationales n'ont jamais été aussi importantes ? "Les bien que sont souvent des parce que que l'on ignore', disait Proust. Cela s'applique bien ici. C'est parce que les communications sont importantes que les particularismes sont exacerbés.

La mondialisation crée indubitablement de la richesse. Le problème, c'est sa répartition. Elle donne toujours aux mêmes : les plus fortunés, les mieux formés, les plus rapides. Et nous sortons d'une longue période de mondialisation, qui a commencé avec la chute du mur de Berlin en 1989. De tout temps, les sociétés ont marqué des pauses dans l'ouverture, voire des phases de régressions, qui transforment profondément l'économie.



Cela a commencé après les Grandes découvertes : c'était la première mondialisation, dans les années 1500, qui elle aussi avait suscité la création de fortunes scandaleuses pour l’époque. La réaction d'alors, c'est le mouvement réforme de Luther, contre la corruption des élites et le commerce international. On en est là, et c'est un phénomène mondial.