Présidentielle 2017 : l'euro de Marine Le Pen vs l'euro d'Emmanuel Macron

et Loïc Farge

publié le 04/05/2017 à 09:08

Au cours de la passe d'armes avec Emmanuel Macron, mercredi 3 mai lors du débat télévisé d'entre-deux-tours, Marine Le Pen a évoqué le retour à l'écu. L'écu, c'est le père, ou plutôt le grand-père de l'euro. Il a été créé en 1979, et a duré vingt ans, jusqu'à l'Union monétaire. Cela n'a jamais été une vraie monnaie, contrairement à ce qu'a dit Marine Le Pen. Il s'agissait de ce qu'on appelle une unité de compte, artificielle, utilisée par principalement par les banques centrales, éventuellement les banques, pour régler leurs transferts entre elles et émettre des emprunts. Cette unité avait un cours de change quotidien, elle était garantie par des réserves de monnaies européennes (le Deutsche Mark, le franc, la lire italienne, etc.). Mais elle n'avait pas de pouvoir libératoire, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait servir à payer. C'était une ébauche d'euro.



Y revenir aujourd'hui aurait l'avantage d'avoir un système de change flexible, comme à l'époque, tout en maintenant une coopération, c'est-à-dire en évitant que les monnaies ne fluctuent sur les marchés comme des bouchons sur l'eau. Autrement dit, le nouveau franc de Marine Le Pen pourrait dévaluer, mais sa valeur serait encadrée.

Sauf que ce n'est pas praticable. Car il faudrait que tous nos partenaires veuillent sortir de l'euro, ce qui n'est pas le cas. Sortir de l'euro, c'est déjà compliqué. Mais sortir de l'euro à dix-neuf, ça l'est encore davantage. Il faudrait conduire d'interminables négociations, dans un climat d'incertitude monétaire très préjudiciable à la croissance. En plus, cela ne permettrait même pas au Front national de conduire son programme.