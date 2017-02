Présidentielle 2017 : "Le Pen et Macron rêvent de s'affronter au second tour", explique Éric Zemmour

publié le 28/02/2017 à 08:25

"Ils s'y voient déjà. Ils en rêvent tous deux. Emmanuel Macron, parce qu’il est sûr de gagner ; Marine Le Pen, parce qu’elle voit en lui l’incarnation absolue de tout ce qu’elle combat", décrypte Éric Zemmour. "Elle dira que c’est les patriotes contre les mondialistes. Il dira que c’est la France ouverte contre celle du repli", poursuit le journaliste, qui les décrit comme des "adversaires irréductibles et alliés objectifs". Selon lui, "chacun a intérêt à avoir l’autre en face de lui pour mieux dépouiller leurs concurrents au nom du vote utile".



Après avoir obtenu le soutien de Bayrou et de Cohn-Bendit, l'obejctif électoral d'Emmanuel Macron est "de rallier les jeunes de banlieue et les bobos selon une stratégie mise au point naguère par le cercle socialiste de Terra Nova", analyse Éric Zemmour. Du côté de Marine le Pen, "au fur et à mesure que la campagne avance, elle droitise son discours".