"Emmanuel Macron, un fils de Madelin et de Cohn-Bendit", dit Éric Zemmour

publié le 21/02/2017 à 08:34

Emmanuel Macron a été au cœur des polémiques électorales. Un passage difficile pour le candidat, mais utile pour mieux savoir qui il est et ce qu’il veut. "Macron avait raison. Il n’a pas besoin de programme. Pas besoin de chiffres quand on a des lettres. Quelques lettres, quelques mots, et tout est dit", décrypte Éric Zemmour. Il note que deux phrases ont suffi : "il n’y a pas de culture française, il y a une culture en France et elle est diverse" et "la colonisation en Algérie fut un crime contre l’humanité".



"On sait désormais qui est Emmanuel Macron, où il se situe politiquement, idéologiquement. D'où il parle, comme demandaient naguère les marxistes", analyse le journaliste. "Macron est bien de droite et de gauche. De droite libérale en économie et de gauche libérale pour les valeurs. Un fils de Madelin et de Cohn-Bendit, de Justin Trudeau et d'Hillary Clinton", ajoute-t-il.