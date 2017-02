publié le 23/02/2017 à 17:40

La droite est furieuse. Depuis l'annonce de son ralliement à Emmanuel Macron, François Bayrou est honni par les soutiens de François Fillon. "C'est tout naturellement que François Bayrou rejoint à présent l'héritier parricide du pire président de la Ve République", s'indigne Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains. "M. Bayrou est fidèle à lui-même. C'est un expert en trahison et en compromission. Toute sa carrière politique, il s'est vendu au plus offrant", peste de son côté le député Éric Ciotti au micro de RTL. Les mots sont durs. Mais peut-être traduisent-ils la grandeur de la déception (et de la contrariété) suscitée chez les fillonistes par ce qui pourrait bien être un tournant de la campagne présidentielle.



Tout porte à croire que cette alliance centriste n'était pas le scénario espéré par la droite. François Bayrou s'ajoute à une liste grossissante de personnalités et élus indécis qui se joignent à Emmanuel Macron qui, malgré une passe difficile suivant sa sortie controversée sur la colonisation française en Algérie, demeure en très bonne place dans les sondages du premier tour. De tels soutiens peuvent lui conférer une dynamique favorable et durable tant recherchée par François Fillon qui vient d'essuyer une tornade politique et judiciaire avec le Penelope Gate.

Si la droite s'émeut tant de ce soutien, ce n'est probablement pas parce qu'elle le convoitait. Compte tenu des critiques lancées par François Bayrou contre le programme "ultralibéral" et "dangereux pour l'alternance" de François Fillon, venant s'ajouter aux charges lancées durant la primaire contre l'allégeance du centriste à Alain Juppé, cette hypothèse semblait bien maigre.

"Présente-toi, j'en ai besoin"

François Fillon espérait semble-t-il que François Bayrou se lance pour la quatrième fois de suite dans la course à l'Élysée. D'après L'Opinion, c'était d'ailleurs tout l'objectif de l'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy lors de la rencontre organisée le 24 janvier dernier. "Présente-toi, j'en ai besoin et après je te donne ce que tu veux", aurait ainsi lancé François Fillon au cours de cette entrevue. Problème : le maire de Pau aurait demandé l'assurance d'avoir un groupe parlementaire, autrement dit 15 sièges à l'Assemblée nationale, pour ses élus du MoDem. Une garantie qu'il ne pouvait lui donner.



Avec une candidature de l'ancien leader de l'UDF, les équipes de François Fillon auraient pu espérer isoler Emmanuel Macron, ou du moins le priver de cet important soutien. D'un point de vue purement électoral, ils pouvaient présumer que le score d'Emmanuel Macron soit parasité et donc suffisamment affaibli pour être privé du second tour. Dans un récent sondage Elabe, François Bayrou était crédité de 6% d'intentions de vote. Ce qui fait dire à l'ancien ministre Dominique Bussereau dans les colonnes du Parisien : "S'il s'était présenté, il aurait plus mordu sur l'électorat de Macron que celui de Fillon".