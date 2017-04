publié le 11/04/2017 à 21:28

Une lettre signée de Benoît Hamon et publiée à neuf millions d'exemplaires a commencé à être envoyée mardi 11 avril aux Français pour les inviter à "voter pour", dans l'espoir de relancer la campagne du candidat socialiste. "Je vous demande de m'élire président de la République française", écrit Benoît Hamon dans sa "lettre aux Françaises et aux Français".



"Il s'agit pour Benoît Hamon de mieux faire connaître son projet, mais aussi de susciter le débat", explique Laurence Parisot, qui reconnaît à l'ancien premier ministre d'être un européen convaincu, contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Comparer Benoît Hamon au leader de la France insoumise et à Marine Le Pen, comme l'a fait Pierre Gattaz, constitue selon l'ancienne patronne du Medef, une "maladresse".

Pour Jean-Christophe Buisson, il n'y a aucune raison que la dégringolade de Benoît Hamon dans les sondages ne s'arrête. "Je pense que sa campagne est un cas d'école de la campagne électorale la plus mauvaise de l'histoire de la Ve République", assène le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, pour qui le frondeur a perdu trop de temps à tenter de s'allier avec Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.



"Il est possible que la chute continue", abonde Rakhaya Diallo, avant de se demander "dans quelle mesure le sondages ont un impact dans la spirale descendante". La documentariste a en effet l'impression que les "sondages constituent une prophétie auto-réalisatrice qui incite les électeurs" à miser sur un candidat qui pourrait accéder au second tour, contrairement à Benoît Hamon.



On refait le monde avec :

- Laurence Parisot,ancienne présidente du Medef

- Scott Sayare, journaliste américain

- Rokhaya Diallo, documentariste

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine