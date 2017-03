PSA rachète Opel et devient le deuxième constructeur européen

publié le 06/03/2017 à 09:14

Les négociations, en cours depuis plusieurs semaines, entre PSA et General Motors (GM) ont débouché sur un accord ce lundi 6 mars. Le groupe français a racheté la filiale automobile européenne du géant américain pour 1,3 milliard d'euros, ce qui va donner naissance au deuxième constructeur de véhicules en Europe. Outre le rachat des marques Opel et Vauxhall, qu'il espère faire revenir dans le vert d'ici à 2020, PSA (marques Peugeot, Citroën et DS) va reprendre conjointement avec la banque française BNP Paribas la filiale financière de GM Europe pour 900 millions d'euros, a-t-il précisé dans un communiqué.



La division européenne de GM est en déficit chronique, ayant encore perdu 257 millions de dollars l'année dernière. En 16 ans, la facture s'élève à 15 milliards de dollars pour le colosse de Detroit. PSA vise un retour à la rentabilité d'Opel et Vauxhall dans les trois prochaines années. "En tirant profit du partenariat fructueux conclu avec GM, PSA attend qu'Opel/Vauxhall atteigne une marge opérationnelle courante de 2% d'ici à 2020 et 6% d'ici à 2026, et génère un free cash-flow opérationnel positif d'ici à 2020", dit il.

PSA espère que l'opération de rachat sera bouclée d'ici à la fin 2017. Le groupe français va augmenter son périmètre d'un tiers, ajoutant les 1,2 million de véhicules vendus annuellement par Opel (et Vauxhall au Royaume-Uni) aux 3,15 millions qu'il a immatriculés en 2016. La transaction "inclut l'ensemble des activités automobiles d'Opel/Vauxhall, qui comprennent les marques Opel et Vauxhall, six usines de montage et cinq usines de production de pièces, un centre d'ingénierie (Rüsselsheim, Allemagne) et environ 40.000 salariés", détaille le communiqué.