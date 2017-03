et AFP

publié le 06/03/2017 à 18:55

L'option d'un plan B est définitivement écartée par François Fillon. Depuis quelques jours, le candidat de la droite et du centre fait l'objet d'une vive contestation de la part des membres de son équipe, qui l'ont quittée depuis, mais aussi d'une partie des Républicains. Mais pas question de renoncer pour l'ancien premier ministre, qui ne cesse de renforcer son discours de candidat envers et contre tout.



Face au bureau politique qui s'est réuni ce lundi 6 mars, François Fillon l'affirme encore une fois : il n'y a "pas de plan B, il faut que chacun se reprenne". Ce n'est pas la première fois que le candidat fait cet état. Le 6 février dernier, l'ancien premier ministre mettait déjà en garde Les Républicains. Un plan B, "on a vu qu'il n'y en avait pas", affirmait-il. Lors de ce comité, le soutien de François Fillon Gérard Larcher a estimé que le candidat "mis fin aux hésitations, le débat est clos".

La conférence de presse d'Alain Juppé a mis fin à toutes spéculations concernant sa candidature. Le maire de Bordeaux a affirmé "une bonne fois pour toutes" qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la République. Néanmoins, il n'a pas apporté son soutien au candidat. François Fillon, "avait un boulevard devant lui, je lui ai renouvelé ce soutien à plusieurs reprises (...) Son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse", a-t-il critiqué.