ÉCLAIRAGE - Le 23 janvier, des mesures de restriction de la circulation seront prises à Paris, Lyon et Villeurbanne. Les véhicules les moins polluants seront autorisés à pénétrer dans les centre-villes.

Crédit : JEAN-PIERRE CLATOT / AFP Une voiture équipée d'une vignette anti-pollution

par Ludovic Galtier publié le 21/01/2017 à 19:16

Une semaine après leur entrée en vigueur à Paris, les vignettes Crit'Air vont prendre tout leur sens pour les automobilistes. Selon les prévisions d'AirParif, le pic de pollution aux particules fines sera atteint lundi 23 janvier dans la capitale. C'est pourquoi la préfecture de police a pour la première fois déclenché la circulation différenciée dans la capitale. Des zones de circulation restreintes ont été délimitées. Le dispositif, déjà testé dans 200 villes dont Grenoble, remplace officiellement la circulation alternée.



Ces autocollants permettront d'éliminer progressivement les véhicules les plus polluants du centre-ville. Pour les voitures particulières, six macarons sont prévus : vert pour "zéro émission" (véhicules électriques ou à hydrogène), puis numérotés du "1" violet (normes Euro 5 et 6 essence) au "5" gris (Euro 2 diesel).



Depuis le 16 janvier, les véhicules sans vignette, dits non-classés, ne peuvent pas pénétrer dans le centre-ville de Paris du lundi au vendredi entre 8h et 20h. 2,5 millions de vignettes (4,18 euros chacune) ont déjà été commandées sur le site certificat-air.gouv, avait annoncé la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, à la veille du lancement du dispositif, le 15 janvier dernier.

Qui ne peut pas rouler à Paris ?

En clair, les véhicules dont l'immatriculation est antérieure à 1997 (non classés) seront interdits dans Paris. Mais ce ne sont pas les seuls puisque les policiers feront la chasse aux véhicules sortis des usines entre 1997 et 2000 : sur l'échelle de la vignette Crit'Air, ils portent le numéro 5.

Qui est interdit à Lyon et Villeurbanne ?

À Lyon et Villeurbanne, en revanche, les deux dispositifs - les circulations différenciée et alternée - coexistent encore. En raison d'un épisode "durable" de pollution aux particules fines, la préfecture bannit de ces deux villes les véhicules aux plaques d'immatriculation paires. Mais il y a des exceptions, puisque l'interdiction concerne aussi les véhicules non dotés des vignettes verte (zéro émission), violette (1), jaune (2) et orange (3).

Des sanctions pour les automobilistes récalcitrants ?

Les contrevenants risquent une amende de classe 2 (22 euros si elle est payée immédiatement) et l'immobilisation du véhicule. Si vous n'avez pas de vignette, les policiers vous demanderont d'y penser. En revanche, s'ils découvrent que votre véhicule fait partie de ce ceux qui sont interdits (avant 1997), l'amende est fixée à 68 euros pour les voitures, 135 euros pour les poids lourds.