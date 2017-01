ÉCLAIRAGE - La vignette Crit'Air, déjà en vigueur à Grenoble, devient obligatoire à Paris à partir de ce lundi 16 janvier.

Crédit : JEAN-PIERRE CLATOT / AFP Une voiture équipée d'une vignette anti-pollution

par Virginie Garin , Ludovic Galtier publié le 15/01/2017 à 09:24

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Déjà obligatoire à Grenoble (Isère), la vignette Crit'Air entre en vigueur lundi 16 janvier à Paris. Les deux villes sont pour l'instant les seules à avoir délimité des zones de circulation restreintes, au sein desquelles vont être interdits toute l'année en semaine les véhicules les plus polluants. La vignette servira aussi lors des pics de pollution à Paris, Grenoble, mais aussi à Lyon.



2,5 millions de vignettes (4,18 euros chacune) ont déjà été commandées sur le site certificat-air.gouv, a annoncé Ségolène Royal dans le JDD. Ces autocollants permettront d'éliminer progressivement les véhicules les plus polluants du centre-ville. Pour les voitures particulières, six macarons sont prévus : vert pour "zéro émission" (véhicules électriques ou à hydrogène), puis numérotés du "1" violet (normes Euro 5 et 6 essence) au "5" gris (Euro 2 diesel).



À Paris, où quelque 600.000 véhicules roulent chaque jour, dont 100.000 camionnettes et poids-lourds et 100.000 deux-roues, elle remplacera le système de circulation alternée. Rappelons le, la pollution de l'air, liée au trafic routier, rend malade et tue. Ce qui fait dire à Jean-Philippe Santoni, pneumologue et administrateur de la Fondation du souffle, au micro de RTL, que "la lutte contre la pollution ne doit plus faire polémique".

Qui est concerné par cette vignette Crit'Air ?

Les automobilistes qui circulent dans Paris sont les premiers concernés par le dispositif, car cette vignette va servir a identifier les véhicules selon leur niveau de pollution et à interdire toute l'année du lundi au vendredi les plus polluants.Outre Paris et Grenoble, où le dispositif a été mis en place depuis le 1er janvier, Lille et Lyon devraient suivre.

Quels véhicules sont interdits dans le centre-ville ?

Les voitures et les véhicules utilitaires légers, dont l'entrée en circulation est antérieure à 1997, et les deux roues sortis avant 2000 seront interdits dans Paris intramuros entre 8h et 20h en semaine.



Ces derniers seront toutefois autorisés sur le périphérique. À Grenoble, la ville a ciblé pour l'instant uniquement les véhicules utilitaires légers antérieurs à 1997.

D'autres véhicules seront-ils bientôt interdits ?

Juillet 2017 est la prochaine étape. Paris s'apprête à interdire en semaine tous les véhicules diesel immatriculés avant 2001 : ce sont ceux qui, aujourd'hui, arborent la vignette numéro 5 sur leur pare-brise. Et puis l'année suivante, une nouvelle catégorie sera concernée. Le but est d'éliminer progressivement tous les véhicules diesel d'ici à 2020.

La vignette, un moyen de contrôle lors des pics de pollution

Les préfectures pourront interdire telle ou telle couleur de vignette. Cela concerne Paris, Grenoble et Lyon n'a pas encore de zones interdites toute l'année mais elle utilisera la vignette lors des pics de pollution.

Des sanctions dès le 16 janvier pour les automobilistes récalcitrants ?

Le décret, qui fixe l'amende pour défaut de vignette, n'a pas encore été publié. Dans un premier temps, si vous n'avez pas de vignette, les policiers vous demanderont d'y penser. En revanche, s'ils découvrent que votre véhicule fait partie de ce ceux qui sont interdits, l'amende est fixée à 68 euros pour les voitures, 135 euros pour les poids lourds.