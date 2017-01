"Les vignettes anti-pollution ne changeront rien", déplore Gilles Dixsaut

REPLAY - INVITÉ RTL - Le président du comité francilien contre les maladies respiratoires revient sur la mise en place de la vignette Crit'Air, déjà en vigueur à Grenoble, et qui est dorénavant obligatoire à Paris.

Depuis ce lundi 16 janvier, la capitale a imité Grenoble et il faut désormais acheter une vignette de couleur pour circuler en voiture. Une mesure pour lutter contre la pollution et remplacer les jours de circulations alternée. Gilles Dixsaut, président du comité francilien contre les maladies respiratoires. Selon lui le fait de posséder ce macaron ne changera rien. "Ce dispositif veut répondre à la réglementation européenne qui fixe des valeurs limites et c'est une bonne chose mais même cette réglementation est déconnectée et minimise l'impact de la pollution sur notre santé", tranche Gilles Dixsaut.



D'après lui, le duel essence-diesel n'est plus tout à fait d'actualité."Les véhicules essence des générations précédentes émettaient peu d'oxyde d'azote ou de particules fine, en revanche la nouvelle, celles avec injection directe polluent plus en terme de particules fines", éclaire-t-il. En somme, les réglementations encadrant la pollution ne sont plus du tout adaptées. L'exposition à la pollution entraîne des maladies chroniques telles que l'asthme mais aussi les cancers.