Victoire en or du magicien Pierre-Ambroise Bosse

publié le 09/08/2017 à 10:54

Ce visage, ce drapeau et cette mèche sont dans tous les journaux, ce mercredi 9 août. Pierre-Ambroise Bosse, devenu champion du monde du 800 mètres aux Mondiaux de Londres, a offert au clan tricolore la première médaille d'or.



À 200 mètres de l'arrivée, il s'est envolé, s'est séparé du peloton et les autres coureurs ne l'ont plus revu. Une fois la ligne d'arrivée franchie. Il s'est pointé du doigt l'air de dire, "est-ce bien moi qui ait gagné ?" C'est bien lui. Pierre-Ambroise Bosse, considéré comme un outsider, a livré une performance digne des plus grands. En 1min44 de folie.

Son entraîneur, Alain Ligner évoquait au micro de RTL les coulisses de cette victoire. "C'est un grand garçon, quelqu'un de très intelligent qui sent la course. Il ne me l'a pas dit, mais il a étudié tous ses adversaires. Il a fait un schéma pour chacun d'eux. (...) L'objectif, c'est d'être champion olympique. Maintenant qu'il est champion du monde, on ne va pas s'arrêter là", explique-t-il.

Lavillenie en bronze : Renaud Lavillenie a décroché la médaille de bronze du saut à la perche aux Championnats du monde mardi à Londres, avec une barre franchie à 5,89 m à son deuxième essai. Le perchiste français se contente de cette troisième place, disant préférer "5 médailles, plus qu'une seule en or".



OGC Nice : Le club présente aujourd'hui ses nouvelles recrues tandis que la rumeur d'un retour de Hatem Ben Arfa continue de bruisser. Mardi 8 août, des dizaines de supporters se sont rendus à l'aéroport de la ville, croyant que l'ancien attaquant des Aiglons devait y arriver.



Real Madrid : Le club madrilène a remporté la Supercoupe d'Europe contre Manchester United (2-1) et conserve son trophée.



Coupe du monde de rugby féminin : Le XV de France entre dans la compétition qui se tient en Irlande, ce mercredi 9 août. Leur premier adversaire est l'équipe du Japon.