L'OGC Nice se renforce pour la Ligue des champions

publié le 08/08/2017 à 10:50

L'OGC Nice frappe fort avant d'affronter Naples en Ligue des champions, le 16 août. Allan Saint-Maximin, attaquant de Monaco, et Wesley Sneijder, le joueur le plus capé de l'équipe nationale des Pays-Bas, vont rejoindre les Aiglons. Avec l'arrivée de ce Néerlandais, Nice compte maintenant trois anciens vainqueurs de la prestigieuse compétition dans ses effectifs.



Pourtant, il y a deux ans, c'était encore impensable... Mais après avoir relancé la carrière de Hatem Ben Arfa puis attiré Dante et Balotelli, les dirigeants niçois sont devenus spécialistes des recrutements de grands joueurs à moindre coûts.

Ce qui ravit les supporters rouge et noir. "Le club commence vraiment à prendre une grande ampleur","On rêve, on rêve, bien sûr qu'on rêve", "C'est énorme", entend-on parmi eux.



Et, preuve que l'OGC Nice est en train de changer de dimension, le club ne cible plus seulement des joueurs sans contrat, comme le montre le transfert pour 10 millions d'euros de Allan Saint-Maximin, le plus cher de l'histoire du club. Cet investissement peut être risqué mais les aiglons espèrent bien en tirer des bénéfices sur le plan sportif et peut-être financier.

