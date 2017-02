publié le 23/02/2017 à 14:16

C'est une étude étonnante et frappante qui a été menée sur sept personnalités écologistes par l'ONG Générations Futures. Les cheveux des personnalités ont été analysés et avec surprise, des perturbateurs endocriniens y ont été trouvés. "Les cheveux des personnalités testées renferment tous un cocktail important de nombreux perturbateurs endocriniens (de 36 à 68 par personne) bien que quatre familles de substances chimiques seulement aient été recherchées", souligne Générations Futures dans son rapport.





Isabelle Autissier, présidente de WWF France, est la plus contaminée avec 68 perturbateurs endocriniens retrouvés dans ses cheveux. "Ça fait un choc", reconnaît-elle. "C'est vrai que j'essaye de manger bio, de ne pas mettre n'importe quoi sur ma peau (...) et malgré tout je suis très contaminée. Sans doute parce que ces perturbateurs endocriniens sont des vraies saletés", plaisante-elle. Car en plus d'être dangereux pour la santé, ils "restent dans nos organismes pendant des dizaines d'années", précise Isabelle Autissier.

L'ancienne navigatrice pense avoir été contaminée à une époque où elle se trouvait sur des chantiers de construction de bateaux "avec des produits plastiques, des solvants, des peintures, des choses qui étaient évidemment mauvaises pour la santé", explique-t-elle. "Notre corps est imprégné de ces perturbateurs endocriniens".