Les pompiers interpellent les candidats à la présidentielle

publié le 22/02/2017 à 14:34

Les sapeurs-pompiers veulent participer au débat présidentiel. Leur Fédération nationale a publié ce mercredi 22 février un document, adressé aux candidats à la fonction suprême, qui rassemble 32 propositions pour garantir la protection des Français. "On ouvre un débat parce que tout ne va pas aussi bien qu'on peut le penser. On espère que ce document va devenir une mesure d'un candidat, si possible celui qui sera élu", explique Patrick Hertgen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.



Parmi les dysfonctionnements constatés, le délai d'intervention a augmenté au cours des cinq dernières années. "Entre 2010 et 2015, on est passé de 12 à un peu plus de 13 minutes en moyenne. Une minute pour un arrêt cardiaque, c'est 10% de risques en plus de perdre la vie", souligne Patrick Hertgen, qui regrette aussi une augmentation de plus de 20% des violences volontaires contre les pompiers. "Parfois, on intervient avec une protection policière. Les sapeurs-pompiers ne comprennent vraiment pas pourquoi on les agresse, si ce n'est parce qu'ils portent un uniforme, qui représente le service public. Pour certains, ça suffit pour agresser", constate Patrick Hertgen.

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers réclame par exemple des mesures incitatives pour grossir les effectifs, avec une campagne de pub. Patrick Hertgen insiste aussi sur la nécessité d'arrêter avec "la dispersion des numéros de téléphone", pour réunir tous les services (police, gendarmerie, pompiers, etc) sous un numéro unique.