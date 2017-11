publié le 09/11/2017 à 18:13

Les préjugés en tout genre ont la peau dure. En ce qui concerne la pauvreté en France, le Secours catholique-Caritas France tente de prendre les choses en main afin de démonter les clichés souvent entretenus par certains discours de responsables politiques. Comme chaque année, l'association humanitaire religieuse a publié son rapport annuel sur la pauvreté jeudi 9 novembre avec chiffres, analyses et témoignages à l'appui.



Le rapport s'accompagne d'une page assez ludique qui tend à déconstruire les idées reçues qui se répandent dans les esprits en France. Trois principaux clichés sont visés : la fainéantise des pauvres, leur côté "profiteur" et "les pauvre sont des incapables". Un document pédagogique qui présente des réalités loin des idées véhiculées sur les familles, les étrangers, les chômeurs.

La paresse des pauvres

"J'ai vu ces situations qui nous révoltent, où un demandeur d'emploi pousse la porte de Pôle Emploi pour trouver un emploi et on lui répond : 'Vous avez deux ans d'assistance chômage, ne vous pressez pas. Profitez un peu de la vie.' Parce que cela, c'est la réalité", a déclaré Laurent Wauquiez le 26 octobre dernier. Le 4 novembre, c'est un député LREM qui estime, dans une interview à Paris-Normandie, que "certaines personnes (...) partent en vacances aux Bahamas grâce à l'assurance chômage".



Le pauvre est paresseux. Pour certains, il suffirait de vouloir travailler pour le faire. D'ailleurs, 54% des Français estiment qu'il est "possible de trouver un emploi quand on le cherche vraiment", rapporte le document qui rappelle, en premier lieu, que le nombre de demandeurs est largement plus élevé que le nombre d'offres d'emploi.





Le sociologue et directeur de recherche au CNRS, Serge Paugam, répond dans une petite vidéo : "Il ne suffit pas qu'il y ait des emplois disponibles pour que d'un seul coup ils soit pourvus, c'est oublié que les chômeurs ont parfois vécu de années sans emploi et qu'il sont découragés", qu'ils ont "perdu confiance" et surtout ils subissent une "rupture de liens sociaux". Il insiste sur cette dernière donnée déterminante selon lui dans l'aboutissement de la recherche d'un emploi.



Surtout que tous les pauvres ne sont pas au chômage. Le Secours catholique déclare ainsi que 62,5% des personnes que l'association a rencontrées ne sont pas au chômage. Et parmi celles qui y sont, 3 sur 4 recherchent un emploi mais sans indemnités. Puisqu'au bout de 2 ans, celles-ci s'arrêtent.

Les étrangers profitent du système

L'image d'un pauvre, particulièrement les immigrés, profiteur des aides du pays est tenace, même si fausse. Les étrangers seraient en France pour profiter de la générosité du système social français. Voire ils feraient des enfants pour recevoir plus d'aides. Pourtant, "la précarité des ménages étrangers rencontrés est souvent bien plus sévère que la précarité des ménages français", répond alors le rapport de l'association.



D'autant qu'une "grande partie de ces ménages n'a en réalité aucun droit, ou des difficultés à les faire valoir s'ils existent". Les deux tiers des ménages étrangers en attente de régularisation ou sans papier ne perçoivent aucune ressource, "ni revenus du travail, ni transferts sociaux".



En ce qui concerne les Français, le rapport souligne que 40% des personnes rencontrées "qui avaient droit au RSA n'en ont pas fait la demande" et de préciser que ce "non recours aux droits" se rencontre particulièrement chez "les personnes et familles étrangères".



Si il y aura toujours des personnes "qui vont tenter d'en tirer profit", selon le sociologue, on a "tendance à focaliser toute notre attention sur ces cas" alors qu'accéder "aux aides sociales, ce n'est pas si simple que ça", "la plupart du temps, elles ont honte de s'adresser aux services d'action sociale", quand elles n'ignorent pas leurs droits. "L'identité d'assisté est stigmatisante et beaucoup de personnes refusent d'accéder à leurs propres droits", insiste Serge Paugam.

"Les pauvres sont des incapables"

"On considère qu'il manque des facultés à ces personnes et qu'elles ne peuvent pas sortir de la pauvreté", introduit le sociologue dans la vidéo présentée sur le site. Un des préjugés relevés par le Secours catholique, c'est que les pauvres "ne savent pas gérer leur budget".



Mais l'association rappelle alors que le budget des pauvres n'est pas vraiment le même que la moyenne. "Ils sont extrêmement serrés et souvent bien en deçà d'un niveau dit décent", dit le rapport.



Un graphique vient appuyer le propos. Parmi les ménages rencontrés par le Secours catholique, le revenu médian par mois s'élèverait seulement à "548 euros", soit un salaire "trois fois inférieur au revenu médian des Français". Il rappelle également que les prix sont en constante augmentation.



Ces personnes en situation de pauvreté expriment particulièrement des besoins dans le domaine de l'écoute, du conseil, pour 60,2% d'entre eux. Vient ensuite l'alimentation (56%) puis, loin derrière, le loyer et les factures d'eau et d'énergie (18,5%).