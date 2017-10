Restos du Cœur : "C'est une grave erreur de croire que la culture est un luxe"

avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/10/2017 à 14:03

Emmanuel Macron lance mardi 16 octobre la concertation sur une nouvelle politique de lutte contre la pauvreté. Le chef de l'État a déjeuné avec des associations et visitera une crèche à Gennevilliers en banlieue parisienne, dans l'après-midi. À cette occasion, Patrice Blanc, le président des Restos du Cœurs en liaison depuis l'Élysée, revient pour RTL sur le rôle qu'occupe la culture dans la lutte contre la pauvreté.



"La pauvreté c'est un problème monétaire, alimentaire et d'isolement. Or la culture, c'est un outil unique pour casser cet isolement", explique le président des Restos du Cœur. Selon lui, la culture a même un rôle primordial à jouer, pour lutter contre la misère. "C'est une grave erreur de croire que la culture est un luxe. La culture nous permet de rêver, de nous projeter", affirme-t-il.

C'est d'ailleurs l'une des missions des Restos du Cœur : "par l'accès au livre, au cinéma, aux vacances, on essaie de sortir les gens de cet enfermement de la pauvreté." D'après Patrice Blanc, il "essentiel" d'opérer une modification du regard de la société sur la pauvreté. "Globalement la culture une porte à travers laquelle les parents ou les enfants ont plaisir à passer", indique-t-il.



La campagne hivernale des Restos du Cœur doit débuter le 21 novembre prochain. L'année dernière, près de 136 millions de repas avaient été distribués. "Nous pensons avoir au moins autant de bénéficiaires que l'an dernier", souffle Patrice Blanc.