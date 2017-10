publié le 20/10/2017 à 19:39

Cachés dans les bois au bord de l'autoroute A4, à proximité de l'université de Paris-Est, un bidonville s'étend le long de l'autoroute à hauteur de Champs-sur-Marne, à l'est de Paris. Entre 300 et 400 personnes y vivent. Elles passent leur nuit dans des cabanes faites de branches et de bâches en plastique. Pour la première fois, la trêve hivernale, dont le début sonnera le 1er novembre, va leur être appliquée, et les bidonvilles vont être protégés par la loi face au froid.



En France, 571 camps illicites comme celui de Champs-sur-Marne ont été recensés selon les derniers chiffres officiels. Une grosse centaine d'entre eux se trouve en Île-de-France. "Il y a ni eau ni électricité, les mairies refusent le ramassage des ordures. Ce sont des conditions qui sont absolument pas possibles", déplore François Loret, membre du collectif Romeurope spécialisé dans la défense des Droits de l'Homme.

"On est à 69 expulsions en 5 ans, ce qui fait plus d'une expulsion par mois mais là, très clairement, il y a une volonté politique affichée de faire en sorte que les gens soient expulsés avant la trêve hivernale", affirme François Loret. Et si la trêve hivernale va leur permettre d'être abrités plus confortablement durant quelques mois, le représentant de Romeurope voit là un écran de fumée. "Début mars on va les remettre dehors donc ils auront juste passé l'hiver un peu au chaud", craint-il.