publié le 26/10/2017 à 11:54

La campagne pour la présidence des Républicains débute officiellement jeudi 26 octobre. Elle a commencé la veille pour Laurent Wauquiez. 1.500 militants sont venus écouter celui qui porte le dossard de favori à Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes), bastion traditionnellement favorable à la droite.



Pour expliquer le chômage de masse qui touche la France, l'ancien secrétaire d'État à l'Emploi de Nicolas Sarkozy a choisi de raconter une expérience personnelle : "J'ai vu tout ce qui nous fait enrager en silence (...) J'ai vu ces situations qui nous révoltent, où un demandeur d'emploi pousse la porte de Pôle Emploi pour trouver un emploi et on lui répond : "Vous avez deux ans d'assistance chômage, ne vous pressez pas. Profitez un peu de la vie." Parce que cela, c'est la réalité", a-t-il dénoncé sous un tonnerre d'applaudissements.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, passé par les "plus grandes écoles de la République", s'est ainsi adressé à sa base dans un discours aux intonations sarkozystes qui se voulait anti-élites. Offensif, il a une fois encore dénoncé "le cancer de l'assistanat" qu'il a, lui-même, théorisé en 2011.



À l'époque, celui qui était ministre des Affaires européennes souhaitait - "pour encourager les gens à reprendre un travail" - rendre plus contraignantes les conditions pour prétendre au revenu de solidarité active (RSA). Deux pistes étaient particulièrement évoquées à l'époque, à savoir l'obligation pour les allocataires du RSA d'"assumer" cinq heures de "service social" chaque semaine et le plafonnement à 75% du Smic le cumul de tous les minima sociaux.