publié le 08/08/2017 à 11:46

L'affaire commence seulement à faire du bruit dans la presse. Il y a quatre jours, une jeune femme poste une publication sur Facebook. Elle y dénonce des violences policières à l'égard de sa mère, 53 ans, sourde et muette. Selon elle, les faits se sont déroulés le 27 juillet dernier, dans le 15e arrondissement de la capitale. Elle raconte que sa mère, ainsi qu'elle-même, ont été "fortement violentées par une dizaine de policiers". Accompagné de deux photos d'importants hématomes et de vidéos, le post repéré par BFM TV Paris, prévient : "Ceci n'est pas une incitation à la haine".



Les deux femmes se seraient rendues dans le commissariat afin d'aller voir le petit frère détenu en garde à vue pour l'achat d'un scooter volé. La situation aurait dégénéré quand la mère de famille s'est adressée aux représentants de l'ordre : "Les policiers ont perdu patience face à son handicap et l'ont frappée, insultée, humiliée et chassée du commissariat à coups de pied sans aucune raison".

"Elle était dans l'incapacité totale de se relever ! Ils l'ont traînée quelques mètres plus loin et au lieu d'appeler les secours, ils l'ont laissée là, au sol, impuissante, à la regarder gémir de douleur !", poursuit-elle. Des témoins ont capturé un bout de la scène à l'extérieur du commissariat.

La jeune femme appelle alors les pompiers "sous les yeux indifférents de ces mêmes policiers", poursuit-elle dans son post Facebook. Puis, ces mêmes fonctionnaires garants de la sécurité des citoyens auraient placée la mère en garde à vue "sans aucune notification", pendant deux nuits.



L'avocate de la plaignante regrette le traitement de sa cliente qui, selon elle, "a été confrontée à des conditions indignes de détention puisqu'elle n'a pas eu de notification de ses droits, pas d'interprète assermenté au tout début de sa garde à vue. Donc elle n'était pas à même de comprendre ce qui se passait", apprend-on encore sur le site BFM TV Paris. Cette mère de famille aurait alors reçu une ITT de 8 jours. La famille a porté plainte et décidé, selon nos confrères, de saisir le Défenseur des droits.