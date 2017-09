publié le 14/09/2017 à 17:57

Annoncée depuis plusieurs mois, la réorganisation de l'opération Sentinelle sera officialisée ce jeudi 14 septembre, en Conseil des Ministres. Celle-ci prévoit un dispositif plus souple pour garantir la sécurité lors de grands événements, avec des troupes plus mobiles, plus réactives et mieux utilisées.



Au total, 7.000 militaires sont déployés en permanence en France depuis les attaques terroristes de Paris en janvier 2015. Parmi eux, 6.000 sont affectés en région parisienne. Ces forces armées concentrent leur action sur la protection des gares, aéroports, sites touristiques ou religieux, particulièrement exposés au risque terroriste.



Avec cette réorganisation, le déploiement de toutes ces forces armées ne sera plus systématique. Une partie des militaires de l'opération Sentinelle se verra uniquement affectée lors de grands événements, rassemblements ou sur une menace identifiée. Les endroits très fréquentés resteront soumis à une surveillance permanente pour répondre aux besoins des autorités en matière de sécurité.

Un temps de repos de de formation

Cette réadaptation devrait permettre une gestion plus souple, avec des temps de repos et de formation plus fréquents pour des militaires parfois usés. "Ce qui peut nous inquiéter actuellement, c'est que la Ministre (Florence Parly, ministre des Armées, nldr) a dit que l'on gardait les mêmes effectifs.

Donc on attend que l'on puisse monter en effectifs lorsqu'il y a des besoins avérés et que lorsqu'il y a des moments de creux, les gens puissent se reposer et se former", précise Frédéric Le Louette, sous-officier de gendarmerie et président de l'association professionnelle nationale militaire GendXXI.



Cette réforme est particulièrement attendue dans les forces armées. Très sollicités ces derniers mois, des militaires de l'opération Sentinelle avaient dénoncé leurs conditions de travail, dans un contexte où ils sont régulièrement pris pour cibles par les terroristes.