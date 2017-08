Opération Sentinelle : Collomb annonce des "gardes moins statiques"

et Jérôme Florin

publié le 18/08/2017 à 09:27

Le débat a agité la classe politique française après une nouvelle attaque de militaires de l'opération Sentinelle le 9 août à Levallois-Perret. Faut-il remettre en plat le dispositif mis en place par François Hollande à la suite des attentats de Paris des 7, 8 et 9 janvier 2015. Emmanuel Macron a annoncé sa refonte à la rentrée sans en préciser les contours.



Invité de RTL quelques heures après la double attaque commise en Espagne, Gérard Collomb a annoncé que les militaires pourraient effectuer "des gardes moins statiques". Face "à une menace importante", le ministre de l'Intérieur entend "remanier" le dispositif pour le rendre "plus mobile" et "ne pas exposer nos militaires comme ils l'ont été ces derniers temps".

Le locataire de la place Beauvau a confirmé la sortie de la France de l'état d'urgence le 1er novembre 2017 avec dans le même temps l'adoption de la loi antiterroriste. "Il faut permettre à nos services de pouvoir continuer à diligenter des enquêtes et à nos forces de sécurité de pouvoir agir."