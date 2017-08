Gérard Collomb annonce 2.500 à 3.000 postes de policier en plus en 2018

publié le 22/08/2017 à 23:16

Le gouvernement va renforcer la sécurité, comme annoncé par Emmanuel Macron pendant sa campagne. Mardi 22 août, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a déclaré que les forces de police françaises allaient bénéficier de créations de postes, dès l'année 2018.



Pendant la campagne présidentielle Emmanuel Macron avait déclaré vouloir créer 10.000 postes au sein de la police, sur cinq ans. Sur le plateau de BFMTV mardi 22 août, Gérard Collomb a confirmé cette mesure, précisant sa mise en place : "avec Gérald Darmanin, nous avons dit : 'évidemment ce n'est pas divisé par 5. On va faire un effort sur 2018 et 2019'. On va essayer de créer 2.500 à 3.000 policiers sur ces deux années, par année."

Le ministre de l'Intérieur a précisé que ces créations de postes concerneraient les services de police, de gendarmerie et les membres de la DGSI (Direction générale de sécurité intérieure).



Gérard Collomb a également évoqué les attentats, déclarant que 9 d'entre eux avaient été déjoués depuis le début de l'année. Autre mesure de sécurité, le ministre a confirmé la mise en place de la police de proximité, défendue comme un facteur d'apaisement entre jeunes et police dans les quartiers difficiles.