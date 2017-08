publié le 23/08/2017 à 19:38

La liste des produits contenant du fipronil s'allonge et n'en finit pas. Chaque jour, le ministère de l'Agriculture actualise la liste de produits contaminés au fipronil, un insecticide utilisé pour les animaux de compagnie mais qui est interdit sur les animaux destinés à la chaîne alimentaire dans l'Union européenne.



Des enquêtes de traçabilité sont actuellement menées et visent à détecter les marchandises qui présentent cet insecticide à une concentration supérieure à la limite réglementaire. À noter que ces produits contaminés ne présentent aucun risque pour la santé. Ils sont publiés dans un souci d'information du consommateur.



Actuellement, plus d'une vingtaine de produits a été retirée des rayons des supermarchés. L'occasion de faire un point sur les différents produits qui y figurent.





1. Des gaufres

Jeudi 17 août, le ministère de l'Agriculture dévoilait une première liste de produits contenant des traces de fipronil vendus en France. Celle-ci concernait dix-sept références de gaufres sous les marques des distributeurs Leclerc, Carrefour, Intermarché, Leader Price, Franprix, Système U, Monoprix et Casino mises sur le marché depuis le 23 juin. Tous ces produits ont été vendus en France mais fabriqués aux Pays-Bas.

2. Des gâteaux à la frangipane

Samedi 19 août, des gâteaux à la frangipane de la marque Lotus rejoignaient la liste des produits contaminés. Selon le ministère de l'Agriculture, les produits concernés ont été mis sur le marché à partir du 7 juillet. Ils ont été fabriqués en Belgique avant d'être commercialisés en France.

3. Des pâtes

Les produits contaminés gagnent désormais le rayon des pâtes industrielles et artisanales. Selon une dernière liste communiquée par le ministère de l'Agriculture ce mercredi 23 août, des traces de fripronil ont été découvertes dans des trois références de pâtes de marque "Grand-mère" (groupe Heimburger) et "Nos régions ont du talent" (groupe Leclerc). Ces produits ont été fabriqués en France à partir d’œufs venant de Belgique. Tous ont été mis sur le marché le 14 juillet.

4. Des pommes dauphines

Enfin, des pommes dauphines de marque "Système U" ont été désignées par le ministère de l'Agriculture comme un nouvelle marchandise contaminée. Ce produit a été fabriqué en Belgique, puis vendu en France. Aucune information sur sa date de commercialisation n'a été communiquée ce mercredi 23 août.



La liste du ministère est évolutive. Il faut donc s'attendre à ce que de nouveaux produits contaminés soient repérés par les autorités puis retirés du marché industriel. La liste détaillée des marchandises faisant l'objet d'un retrait des rayons est disponible sur le site du Ministère.