publié le 17/08/2017 à 16:19

Le scandale des œufs contaminés s'étend. Des gaufres présentant des traces de fipronil ont été commercialisées en France, annonce le ministère de l'Agriculture qui a publié, jeudi 17 août, une liste de produits retirés du marché.



Ces gâteaux présentent une concentration supérieure à la limite réglementaire (0,005 mg par kg), mais "ne présentent pas de risque pour la santé", assure le gouvernement, s'appuyant sur une conclusion de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. "Ils sont listés sur cette page dans un souci d'information du consommateur", est-il précisé.

Les gaufres concernées ont, pour la plupart, été commercialisées sous des marques de distributeurs, tels que Carrefour, Leader Price, Franprix, Système U, Monoprix ou encore Casino. Tous ces produits sont issus des Pays-Bas et ont été mis sur le marché entre le 28 juin et le 11 août.

Les produits contaminés au fipronil et retirés du marché français

Pas de rappel

Le ministère, sur son site, donne des précisions quant aux lots concernés, identifiés par leur date limite de consommation. Il est précisé que cette liste est "évolutive". Elle est donc amenée à être mise à jour au fur et à mesure. En outre, le ministère de l'Agriculture n'a pour l'instant pas identifié de produits nécessitant une mesure de rappel auprès des consommateurs "en raison d'une présence importante de fipronil".



Le ministère de l'Agriculture précise qu'un simple retrait du marché impliqué des produits présentant une "anomalie sans incidence sur la santé du consommateur". Dans ce cas, les produits non vendus sont retirés des rayons. Un rappel intervient lorsque "la santé du consommateur risque d'être mise en cause". Alors, des affichettes informatives sont disposées dans les points de vente et les informations nécessaires sont relayées dans les médias. "Il n'y a pas de rappel sans retrait, mais il peut y avoir retrait sans rappel", résume le ministère.



Le fipronil est un insecticide utilisé pour combattre les puces et les acariens dans les élevages de volailles. Son utilisation est interdite dans le traitement des animaux impliqués dans la chaîne alimentaire. Il est considéré comme "modérément toxique" s'il est ingéré à haute dose.