Notre-Dame : "Il ne voulait pas croire qu'il est malade", dit le frère de l'assaillant

et Léa Stassinet

publié le 08/06/2017 à 08:38

On en sait un peu plus sur l'homme qui a agressé un policier à coups de marteau sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris mardi 6 juin. Les auditions de cet Algérien de 40 ont pu commencer, malgré l'hospitalisation de ce dernier, blessé par des tirs de riposte. L'assaillant, arrivé en France en 2014 était étudiant en sciences sociales à l'université de Lorraine, et titulaire d'un master en journalisme obtenu en Suède. "Il disait beaucoup de bien de l'occident, il était occidentalisé. (...) Il est aux antipodes des islamistes radicalisés", expliquait, abasourdi, son directeur de thèse Arnaud Mercier. Pourtant, les enquêteurs ont retrouvé une vidéo au domicile du suspect dans laquelle il prêtait allégeance au groupe État islamique.



Sur RTL, Karim, le frère de l'assaillant décrit le basculement d'un homme équilibré, qui depuis trois ans souffrait de troubles psychiques. "Mon frère est contre la violence. C'est un opposant du pouvoir, c'est un opposant des islamistes", raconte-t-il. "Mais à partir de 2013, il a commencé à maigrir, il avait des signes d'angoisse, il s'est isolé".

"Alors il a trouvé refuge, par rapport à des problèmes familiaux. Il a commencé à faire la prière en 2013. À chaque fois, je voulais lui dire : 'il faut voir un psychiatre', mais je n'ai pas osé. Il ne voulait pas croire qu'il est malade", confie Karim.



Actuellement interrogé, l'agresseur "répond aux questions" selon une source proche du dossier. Les enquêteurs de la section antiterroriste de la brigade criminelle et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), vont maintenant tâcher de faire le portrait de cet homme au profil intriguant, inconnu des services de renseignement, et qui n'avait pas "donné de signes de sa radicalisation", comme l'a expliqué sur RTL le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.