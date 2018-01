Notre-Dame-des-Landes : trois associations dénoncent des contre-vérités

publié le 10/01/2018 à 13:35

Les jours sont comptés. Le gouvernement doit rendre son rapport sur le projet d'aéroport en Loire-Atlantique avant la fin du mois de janvier. Quelques jours avant la date butoir, trois associations partisanes du projet se rendent à Paris, ce mercredi 10 janvier, pour faire entendre leur voix et dénoncer des contre-vérités et manipulations que contient, selon elles, le rapport rédigé par les experts.



Pour ces associations, le coût du réaménagement de l'aéroport de Nantes est largement sous-estimé par les médiateurs. Selon elles, les 350 millions d'euros de pénalité que le concessionnaire AGO est en droit de réclamer sont oubliés dans le calcul global, à l'instar du montant de la perte d'exploitation et des achats de terrain et expropriations nécessaires pour l'extension de la piste vers le sud.

Selon les calculs de ces défenseurs de Notre-Dame-des-Landes, la facture serait alors proche du milliard d'euros avec ces éléments supplémentaires. Un chiffre représentant le double de celui avancé par les médiateurs. Dans le viseur des associations également, le plan d'exposition au bruit, consistant en une nouvelle procédure d'atterrissage, réduisant le nombre d'habitants touchés, particulièrement à Nantes.



Les défenseurs du transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes hésitent à parler de "forfaiture", qui constitue un crime en droit public, lorsque les médiateurs avancent la durée de deux ans pour solder la procédure d'un hypothétique réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique.



À titre de comparaison, 15 ans ont été nécessaires pour mettre en oeuvre la procédure de Notre-Dame-des-Landes, avec la situation actuelle que l'on connaît. Pour les associations, un réaménagement se traduirait inéluctablement par une nouvelle enquête publique, des procédures d'appel d'offres, la colère des riverains et de probables actions en justice.