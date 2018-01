Notre-Dame-des-Landes, le "feuilleton qui ridiculise la République", dit Mazerolle

publié le 05/01/2018 à 20:27

L'heure de la décision approche pour Notre-Dame-des-Landes. Édouard Philippe a entamé les ultimes discussions avec les responsables locaux, politiques et économiques concernés par la construction de l'aéroport controversé. Quelle que soit la décision du gouvernement, on sait qu'elle sera vigoureusement contestée, tant le dossier est brûlant. "Il n'y a pas de bonne décision possible", commente Olivier Mazerolle, pour qui il "y a tout de même une bonne nouvelle : la décision va mettre fin à l'invraisemblable feuilleton qui ridiculise la République française depuis 50 ans".



Le projet d'aéroport a été initié au milieu des années 1960. "Nous voilà donc 50 ans plus tard, en janvier 2018, dans l'attente de la décision, ouf !", commente l'éditorialiste. Logiquement, puisque toutes les décisions de justice et le référendum y ont été favorables, Notre-Dame-des-Landes devrait se faire. Une anticipation "trop simple", selon Olivier Mazerolle, "parce qu'en 50 ans, les mentalités ont évolué" et le projet "n'a plus le même attrait aujourd'hui".

Il en va pourtant de l'autorité de l'État face aux centaines de zaddistes qui occupent le terrain où doit être construit l'aéroport. "Le gouvernement insiste depuis plusieurs jours sur son intention de procéder à une évacuation", analyse Olivier Mazerolle.