publié le 13/12/2017 à 20:51

Les médiateurs chargés de sortir de l'impasse dans le dossier de transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes ont rendu mercredi leur rapport à Édouard Philippe. Selon celui-ci, un transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou son maintien à Nantes-Atlantique sont deux options "raisonnablement envisageables".



Philippe de Villiers trouve deux mérites à ce document. "Le premier est d'avoir remis en piste l'option de Nantes-Atlantique (...) et le second est d'avoir rétabli la vérité des chiffres sur Notre-Dame-des-Landes", développe l'ancien président du Conseil général de Vendée. La construction de l'aérogare devrait en effet coûter près de 940 millions d'euros, contre 500 millions pour la rénovation de Nantes-Atlantique.

"Ce rapport est équilibré et permet d'établir les bases d'une comparaison honnête", poursuit le fondateur du Puy du Fou. Fervent opposant à la construction de Notre-Dame-des-Landes, Philippe de Villiers demande à Emmanuel Macron d'abandonner le projet.

À la place du président de la République, le président de Mouvement pour la France prendrait une décision "siamoise" et "simultanée", à savoir le "rétablissement de l'état de droit" dans la ZAD et l'annonce de la modernisation de Nantes-Atlantique. "C'est la solution la plus économique, la plus écologique, la plus rapide et la plus équilibrée en terme d'aménagement du territoire", plaide Philippe de Villiers.