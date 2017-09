et AFP

publié le 20/09/2017 à 02:54

À son arrivée devant sa permanence, mardi 19 septembre à Douai (Nord) Dimitri Houbron n'a pu que constater impuissant les dégâts. "J'ai découvert qu'il y avait des tags injurieux sur la façade (...). J'ai informé le sous-préfet et les forces de police", a déploré le jeune député de la République en Marche (REM), avant d'assurer qu'une plainte allait être déposée mardi dans l'après-midi pour retrouver les auteurs de ces dégradations, sans doute commises dans la nuit de lundi à mardi.



Sur la photo de la façade en verre de la permanence, entièrement barbouillée, on peut lire entre autres, badigeonnés en rouge, les mots "résistance", "vendu, collabo". "Mon sentiment est que ces dégradations sont liées à la loi Travail et au fait que j'appartiens à la majorité du président", a ajouté Dimitri Houbron. Cette permanence est située dans le centre de Douai, à proximité de la place d'armes.

Ouvert au débat, je condamne fermement ces actes violents à l'encontre de ma permanence et de mes collaborateurs #DirectAn #EnMarche #Douai pic.twitter.com/W9Eeikmpx1 — Dimitri Houbron (@DimitriHoub17) 19 septembre 2017

Plusieurs proches du député ont condamné cette dégradation. "Totale solidarité avec @DimitriHoub17 et ses collaborateurs. Violence et vandalisme sont intolérables en démocratie", a réagi Richard Ferrand, président du groupe de la République en marche à l'Assemblée nationale.

"J'apporte, au nom de l'ensemble de la représentation nationale, mon soutien à notre collègue et à ses collaborateurs", a également pianoté sur son clavier le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, à l'instar de Manuel Valls, qui fait part de sa "solidarité totale" avec l'élu.



Dimitri Houbron qui a été assistant de justice au parquet général de Douai, est passé de l'UMP à la REM. Il avait notamment été responsable des jeunes UMP lors des législatives de 2012 dans la 5e circonscription du Nord.

Ma solidarité totale avec mon collègue @DimitriHoub17.Ces actes de violence et de vandalisme sont inacceptables,hier comme aujourd'hui. — Manuel Valls (@manuelvalls) 19 septembre 2017