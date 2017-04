publié le 11/04/2017 à 11:20

Une fois n'est pas coutume... Une permanence Les Républicains du 18e arrondissement a été vandalisée dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 avril. Son inauguration devait avoir lieu lundi soir en présence de Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France mais a dû être annulée. Pour preuve, ses rideaux de fer ont été tagués de l'inscription : "Fillon rends l'argent. Boycott 2017" en lettres rouges. La permanence de Babette de Rozières, candidate LR aux législatives a également été recouverte de dessins de faucilles et de marteaux, symboles du communisme.



Contactée par Franceinfo, l'élue a affirmé que "ce n'était pas la première fois" et qu'elle avait déjà reçu des messages d'insultes : "Je suis la seule Noire et la première femme à être investie dans ce quartier" avant d'indiquer qu'elle ne fera pas retirer les tags tout de suite : "Je veux les laisser pour que les riverains se rendent compte", a annoncé l'animatrice de télé, élue LR depuis 2015.

Notre permanence vandalisée : un acte indigne, antidémocratique et anti-Républicain d'une extrême gauche qui renoue avec ses vieux démons ! pic.twitter.com/2iQFWvNA3h — Pierre Liscia (@PierreLiscia) 10 avril 2017

Une plainte contre X a été déposée par la candidate qui a dénoncé "un acte indigne et antidémocratique". L"adjoint (PC) au logement d'Anne Hidalgo et candidat sur la 17e circonscription, Ian Brossat a quant à lui condamné sur Twitter "un acte stupide" ajoutant que "la droite fillonniste, c'est dans les urnes qu'il faut la combattre".

Dégradation de ma permanence de campagne : la démocratie face aux vandales



La dégradation cette nuit de ma... https://t.co/2ZTMOwjmlx — Babette de Rozières (@BabetteDR) 10 avril 2017