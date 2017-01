La permanence de Grenoble a été vandalisée dans la nuit du 20 au 21 janvier, à la veille de la primaire de la Belle Alliance populaire.

Crédit : XAVIER VILA/SIPA La permanence du PS à Grenoble (Isère) le 23 mai 2016.

par Geoffroy Lang , Avec AFP publié le 21/01/2017 à 13:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les volets extérieurs arrachés, des vitres brisées et une inscription "a voté" tagué sur la façade... La permanence socialiste du Grenoble a de nouveau été saccagée dans la nuit du 20 au 21 janvier, à la veille du premier tour de la primaire de la gauche. Le saccage se serait déroulé autour de 2h45, selon le système d'alarme du local. En un an, la permanence a été dégradée une dizaine de fois et a même fait l'objet de tirs au printemps dernier, rappelle Thibaud Pikorki, permanent fédéral.



"J'en suis à ma 12e plainte en un an. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans les rues avec le maire (l'écologiste Eric Piolle). Maintenant ça suffit cette violence", s'indigne-t-il, "Je n'ai pas envie de dramatiser les choses (...). La primaire se passera bien, elle est très bien organisée en Isère, on ne va pas se faire peur", ajoute-t-il.



Le siège du PS dans l'Isère avait subi de nombreuses dégradations pendant le mouvement de contestation de la loi Travail. Dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 mai, le volet roulant du local a été criblé d'une douzaine de balles. L'été dernier, le PS avait annulé pour la première fois de son histoire son université d'été après des mois de dégradations de permanences PS dans plusieurs départements, sur fond de contestations de la réforme portée par la ministre Myriam El Khomri.