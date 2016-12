INVITÉ RTL - Le pédopsychiatre Stéphane Clerget revient sur ce que représente Noël pour la famille et soi-même.

"Noël c'est un miroir de l'âme", estime un pédopsychiatre

par Christophe Pacaud , Agnès Bonfillon publié le 24/12/2016 à 00:00

La période de Noël est à part, les émotions semblent comme décuplées. "C'est vrai, mais ce n'est pas forcément négatif. En tout cas, c'est révélateur de soi", estime le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Cette période de l'année est révélatrice de "ce que l'on est, de nos envies, de nos frustrations". "Noël c'est un miroir de l'âme et de nos proches parce que c'est généralement avec sa famille que l'on passe ce moment", assure Stéphane Clerget.



Beaucoup de personnes craignent les discussions familiales autour de la table des fêtes de fin d'année. Pourtant, le pédopsychiatre explique qu'il est important de se rappeler que l'on appartient à un clan, à une famille, même si ce n'est pas toujours simple. "Donc on se sent obligé de se réunir et de faire en sorte que ce soit un moment agréable", juge-t-il. "C'est un hommage à nos racines, à notre enfance et puis c'est aussi pour nos enfants".