par Essia Lakhoua , Sabrina Alili publié le 23/12/2016 à 16:01

Fini le plat de dinde aux marrons trop sec, les huîtres, et la triste bûche de Noël au chocolat. Il ne vous reste plus que quelques heures pour faire preuve d'originalité et impressionner vos convives. C'est parti !



En entrée, on part sur du classique totalement revisité avec une mousse de foie gras accompagné d'une délicieuse gelée de cranberry. Le foie gras reste la star des dîners de fêtes. Sa production a progressé de 25% en France selon le prestataire spécialisé en étude de marché Kantar WorldPanel. N'hésitez pas aussi à revisiter la fameuse dinde de Noël en entrée. Hachez du blanc de dinde pour en faire des boulettes, ajoutez-y une bonne sauce et le tour est joué.

La caille remplace la dinde

Pour les plats, pas de dinde mais on reste au rayon volaille avec une caille farcie à la sauce aux raisins. Pour préparer ce plat, il faut faire dorer les cailles farcies au raisin entre 5 et 10 minutes dans une grande cocotte avec de l'huile et du beurre. En décoration vous pouvez servir chaque caille dans une assiette entourée de pommes de terre et de raisins.



Si vous préférez le poisson et les fruits de mer, le carpaccio de Saint-Jacques et saumon peut être une bonne alternative. Attention avec la cuisson des noix de Saint-Jacques. Il suffit d'un aller-retour dans la poêle, elle ne doivent jamais être trop cuites. En apparence, elles doivent être "nacrées".

Le lait de poule, une tradition médiévale anglaise

En dessert, on vous conseille le lait de poule. Une tradition médiévale anglaise. Aujourd'hui le lait de poule a été adopté dans plusieurs pays mais reste très peu connu en France. La recette traditionnelle servie le soir de Noël est alcoolisée (rhum, brandy ou whisky) mais vous pouvez aussi choisir de préparer un lait de poule sans alcool, pour les enfants, à base de lait, de crème, de sucre, de jaune d'œuf, parfumée à la noix de muscade ou à la cannelle.